Hanoi (VNA) - L’Agence vietnamienne d’information (VNA) et l’Agence de presse lao (KPL) ont eu un entretien par vidéoconférence, mardi 29 mars, pour examiner les résultats de leur coopération 2016-2020 et discuter des plans pour cette année et au-delà.

La directrice générale de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Vu Viêt Trang lors de l’entretien, le 29 mars. Photo : VNA

L’événement a réuni la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, le directeur général de la KPL, Khampheuy Philapha, et des représentants du ministère lao de l’Information, de la Culture et du Tourisme.

Évaluant la mise en œuvre de l’accord de coopération professionnelle pour 2016 - 2020, la directrice générale de la VNA a déclaré que le partage d’informations sous différentes formes entre les deux agences de presse a contribué à vulgariser la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les Partis, les États et les peuples vietnamiens et lao.

Les deux parties ont renforcé leurs liens dans la distribution des publications, l’assistance technique et la formation du personnel, a-t-elle noté, soulignant que la KPL a efficacement aidé à la distribution de la revue Vietnam Illustré au Laos, l’aidant à atteindre les localités et les lecteurs laotiens.

Entre-temps, la VNA a aidé son homologue lao à moderniser ses infrastructures techniques et à développer un portail électronique en langues lao, anglaise et française, ainsi que de nouvelles formes d’information telles que la télévision et la presse électronique, ainsi qu’à appliquer des solutions de sécurité de l’information.

La directrice générale de la VNA a apprécié le soutien de la KPL au bureau permanent de la VNA à Vientiane, soulignant que la relation fidèle et la coopération pratique entre les deux agences de presse ont toujours été maintenues et constamment renforcées.

Elle a suggéré d’organiser des activités de coopération en 2022, lorsque le Vietnam et le Laos célébreront le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (5 septembre 1962-2022) et les 45 ans de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos (18 juillet 1977-2022). Ces activités comprennent des expositions de photos conjointes, en ligne ou en présentiel, sur les relations entre les deux pays et un échange continu de nouvelles textuelles et photographiques.

La VNA espère que la KPL continuera à aider à la distribution de la version lao de Vietnam Illustré, à présenter les journaux électroniques de la VNA comme Vietnam Illustré et VietnamPlus sur son site Web, et à aider les correspondants de la VNA au Laos. Dans sa capacité, la VNA maintiendra son soutien en termes d’infrastructures techniques et de transferts de technologie pour la partie lao.

Vu Viêt Trang a recommandé aux deux parties d’organiser des visites mutuelles de leurs responsables afin de promouvoir des relations globales et de discuter des plans de coopération pour les temps à venir. Elles devraient également se coordonner dans le cadre de l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA) pour améliorer leur rôle et leur stature dans ce forum régional du journalisme.

En outre, la VNA a également appelé au soutien du ministère lao de l’Information, de la Culture et du Tourisme afin que le partenariat des deux agences de presse soit inclus dans le cadre de coopération intergouvernementale, contribuant ainsi à promouvoir la communication sur les liens spéciaux Vietnam-Laos.

Remerciant la VNA pour son aide, le directeur général de la KPL a affirmé que la coopération entre les deux agences de presse n’a cessé de croître, notamment en termes d’échange d’informations et de soutiens techniques, ce qui a contribué au développement des deux parties.

Khampheuy Philapha a accepté les propositions de coopération de la VNA et s’est engagé à continuer de soutenir le bureau permanent de la VNA au Laos. Il a déclaré que la KPL considère toujours la partie vietnamienne comme son ami proche.

Lors de leur entretien, les responsables des deux agences de presse sont parvenus à un consensus de principe sur les plans de coopération pour la période à venir. Ils ont signé un accord de coopération professionnelle pour 2022-2025. – VNA