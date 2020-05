La version en anglais d’un livre sur le Président Ho Chi Minh. Photo : VNA

Bangkok (VNA) – A l’occasion du 130e anniversaire du Président Hô Chi Minh, la version en anglais du livre «Président Hô Chi Minh, fondateur des relations modernes Vietnam-Thaïlande» a été publiée à Bangkok.



Ce livre en vietnamien et thaïlandais a été conjointement rédigé par la Docteure Truong Thi Hang, enseignante de l’Université de Lampang Rajabhat et le professeur Chuan Petkaew, de l’Académie nationale de la Thaïlande.



Cet ouvrage de cinq chapitres avec 507 pages (version thaïlandaise) et 387 pages (version vietnamienne), a été présenté au public en 2019 à l’Université de Lampang Rajabhat dans la province de Lampang, au Nord de la Thaïlande.



Il met en lumière la pensée Hô Chi Minh sur la solidarité internationale ainsi que son parcours pour propager le patriotisme en Thaïlande, glorifie la moralité, la personnalité et la stature du Président Hô Chi Minh, sa vision de la solidarité internationale.



La version en anglais figurera dans le réseau de bibliothèques d’une centaine d’universités et d’académies thaïlandaises, sera offerte à l'association d'amitié Thaïlande-Vietnam, à l'association des Vietnamiens en Thaïlande, ainsi qu'à des musées locaux afin d'aider les chercheurs et le grand public à mieux comprendre le président Ho Chi Minh et son rôle dans l'établissement des relations fructueuses entre le Vietnam et la Thaïlande.



Dans le futur, la Docteure Truong Thi Hang et ses collègues thaïlandais projettent de continuer d'écrire d’autres livres sur la vie et l’œuvre du Président Hô Chi Minh, notamment son rôle et son influence en Asie du Sud-Est.–VNA