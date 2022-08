La Fête du temple de Cua Ông. Photo: qtv.vn



Quang Ninh (VNA) - Après deux ans impactés par la pandémie de COVID-19, la Fête du temple de Cua Ông se tiendra à nouveau à grande échelle, du 27 au 30 août (du 1er au 4e jour du 8e mois lunaire), dans le site historique national spécial du temple de Cua Ông, ville de Cam Pha, province de Quang Ninh (Nord).

En novembre 2016, la Fête du temple de Cua Ông a été classée au patrimoine culturel immatériel national par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Le temple de Cua Ông est situé dans le quartier éponyme de la ville de Câm Pha, à 50 km de la ville de Ha Long, province de Quang Ninh. Il demeure l'un des vestiges les plus célèbres de la dynastie des Trân (1225-1400). Depuis le temple qui trône au sommet d'une montagne, on a une vue imprenable sur la baie de Bai Tu Long.

Il est devenu une destination touristique spirituelle, non seulement pour les habitants locaux mais aussi pour les touristes domestiques comme internationaux.

Ce temple est dédié au général Trân Quôc Tang, 3e fils de Trân Hung Dao (1228-1300), qui repoussa avec succès à trois reprises les envahisseurs Yuan-Mongols au XIIIe siècle. Consacré aussi au culte de l'ensemble de la famille de Trân Hung Dao, il a su survivre à toutes les vicissitudes du temps.

L'ouvrage comprend trois parties : le temple inférieur (Dên Ha), le temple du milieu (Dên Trung) et le temple supérieur (Dên Thuong) qui donnent tous sur la magnifique baie de Bai Tu Long. Ce lieu abrite 34 statues et statuettes finement sculptées qui représentent notamment Trân Hung Dao, son épouse (Thanh mâu, ou Sainte-Mère), deux princesses, ainsi que des personnages historiques célèbres tels que Trân Quôc Tang, Trân Anh Tông, Trân Khanh Du, Yêt Kiêu, Da Tuong et Pham Ngu Lao. Ce temple a été construit avec du palissandre précieux. Gravé de reliefs et motifs colorés, il possède également des sentences parallèles.

Cua Ông a non seulement une grande valeur historique, mais également une dimension artistique et culturelle. L'ensemble de la zone est disposé sur des collines peu élevées et sous des arbres séculaires créant une dimension calme, majestueuse et solennelle à tout l'édifice religieux. L'architecture est décorée à l'image des tu linh (quatre animaux sacrés) dont long (dragon), ly (licorne), quy (tortue) et phung (phénix).

Chaque année, de nombreux pèlerins s'y rendent pour solliciter bonheur et fortune, et rendre hommage au seigneur Trân Quôc Tang. Selon les prévision, cette année, la Fête d'automne du temple de Cua Ông devrait accueillir environ 300 délégués et 2.700 visiteurs. A ce jours, la localité a achevé les préparatifs pour l'événement. La fête comprendra deux parties principales: la cérémonie d'offrande d'encens et diverses activités festives.

Préserver et promouvoir la valeur du patrimoine culturel immatériel national de la Fête du temple de Cua Ong. Photo: baoquangninh.com.vn

C'est une grande et longue fête de la province de Quang Ninh dans laquelle on organise le rite de présentation d'encens à Trân Quoc Tang et la procession de ses tablettes.

Auparavant, la ville de Cam Pha avait organisé le 5 mars, soit le 3e du 2e mois lunaire, la Fête de printemps du temple de Cua Ong avait été organisé du 30e du 12e mois lunaire jusqu'à la fin du 3e mois lunaire.

Les activités de la Fête du temple de Cua Ông visent à retracer l'histoire et les grands mérites des "fondateurs nationaux". C'est une opportunité pour chaque personne d'exprimer le principe de "Quand tu bois de l'eau, pense à la source", ainsi que pour la province de Quang Ninh de présenter les valeurs typiques du vestige national spécial de Cua Ông aux amis vietnamiens et internationaux.

La Fête du temple de Cua Ông renouvelle et perpétue auprès des jeunes générations les traditions ancestrales de lutte contre les envahisseurs étrangers. Elle est aussi l’occasion pour les touristes vietnamiens et étrangers de découvrir une partie de l’identité vietnamienne. -VNA