Quang Ngai (VNA) – Le Comité populaire de la province de Quang Ngai (Centre) a demandé aux organes compétents locaux de prendre des mesures de protection et de proposer un plan de préservation des macaques rhésus sur l'île de Hon Tra, commune de Binh Dong, district de Binh Son.

Un macaque rhésus sur l'île de Hon Tra. Photo: danviet.vn





Le groupe de macaques rhésus vivant sur l'île de Hon Tra comprend environ 10 singes. Le macaque rhésus, aussi appelé singe rhésus ou bandar, figure sur la liste des animaux en voie de disparition, précieux et rares.



L'île de Hon Tra a une superficie d'environ 1,5 hectare et la zone résidentielle la plus proche se trouve à environ 200 mètres. Les macaques rhésus sont souvent nourris par une habitante locale.



Le Service provincial de l’Agriculture et du Développement rural a demandé aux organes compétents de renforcer la communication sur la préservation des macaques rhésus. Il a également proposé au Comité populaire du district de Binh Son de prendre des mesures pur aider les habitants locaux à empêcher ceux qui veulent nuire aux singes…



Selon Phan Van Dong, président du Comité populaire de la commune de Binh Dong, il est également nécessaire de préserver la forêt sur l'île de Hon Tra pour assurer un environnement naturel aux singes. À long terme, les autorités locales chercheront à mobiliser des fonds auprès d’organisations sociopolitiques pour assurer un approvisionnement stable en aliments en faveur des singes…

Dans la province de Dong Nai (Sud), les autorités recherchent des mesures pour préserver les Doucs à pattes noires dans la montagne de Chua Chan, district de Xuan Loc.

Un Douc à pattes noires dans la montagne de Chua Chan. Photo: VNA





Selon une enquête, de 159 à 192 Doucs à pattes noires vivent dans la montagne de Chua Chan.



Dong Nai étudie des mesures urgentes au service de la protection et de la préservation de ces animaux, en élaborant un plan de préservation pour 2022-2025, avec vision pour 2030.-VNA