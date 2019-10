Ngo Phuong Lan, présidente de l'Association vietnamienne pour la promotion et le développement du film (AVPDF). Photo: VNA

Tokyo (VNA) - Le potentiel et les opportunités de la production cinématographique au Vietnam ont été présentés lors d'un programme organisé par l'Association vietnamienne pour la promotion et le développement du film (AVPDF) à Tokyo le 29 octobre.

L'événement s'est déroulé dans le cadre du 32e Festival international du film de Tokyo, qui se déroule au Japon du 28 octobre au 5 novembre.

S'exprimant au programme, l'ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hong Nam, a mis l'accent sur la bonne relation d’amitié Vietnam-Japon, affirmant que les deux parties disposaient de conditions favorables pour renforcer leur collaboration en la matière.

Au cours de ces dernières années, les deux pays ont collaboré dans plusieurs projets cinématographiques tels que «Nham mat thay mua he» (L'été dans les yeux fermés), «Nguoi cong su» (Le partenaire), «Khuc hat mat troi» (Une chanson au soleil ), et “Duoi bau troi xa cach” (Sous le même ciel), qui ont reçu un accueil chaleureux du public vietnamien et japonais. Les cinéastes des deux pays ont un potentiel énorme de coordination dans le futur, a-t-il ajouté.

Selon la présidente de l’AVPDF, Ngo Phuong Lan, des images de l'homme et de la nature vietnamiens, du processus cinématographique et des formalités concernées ont été présentés dans le but d'attirer davantage des cinéastes internationaux dans le pays.

L'AVPDF est prête à soutenir les réalisateurs et les producteurs intéressés par la réalisation d'un film au Vietnam, a-t-elle insisté.

L'AVPDF a officiellement été créée le 25 juillet dernier dans le but d’encourager la production de films de haute qualité tout en aidant les étrangers à tourner des films au Vietnam, contribuant à la présentation des traditions et de la culture locales à des amis étrangers et à la promotion du label de cinéma vietnamien dans le contexte actuel de l'intégration internationale. - VNA