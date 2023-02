MV "Butterfly Flakes". Photo : nhandan.vn



Hanoï (VNA) - "J'espère qu'à travers ma musique, beaucoup de mes amis connaîtront un Vietnam beau et attrayant. Ils viendront au Vietnam pour ressentir la beauté de la culture ainsi que la chaleur de l'humanité. Je veux toujours vivre et rester avec cet endroit aussi longtemps que possible », a partagé Joseph Quyen.

Joseph Quyen est un artiste disposant d’une immense fortune musicale avec environ 20 albums uniques composés, interprétés, produits par lui-même et des centaines de chansons inédites. Il a partagé que comme avec la musique, l'amour du Vietnam qui s'était formé en lui très naturellement. Dès l'âge de 10 ans, il est attiré par les images de la nature, des gens, des costumes... du Vietnam en regardant un film sur le pays à la télévision sud-coréenne. En 2018, lorsqu'il a posé le pied pour la première fois sur le Vietnam, Joseph Quyen "est tombé amoureux" devant le paysage, les gens et la culture de cette terre. Il a décidé d’y rester, considérant cet endroit comme sa deuxième maison.

Restant au Vietnam des années, notamment pendant la période où le Vietnam luttait contre l'épidémie de COVID-19, il a de belles impressions sur les Vietnamiens amicaux, ouverts, résilients et compatissants. C'est la raison pour laquelle il a eu l'idée d'utiliser ses connaissances et compétences musicales pour créer des œuvres musicales exprimant son fort amour pour le Vietnam et présenter les paysages et la culture vietnamiens à des amis de son pays natal ainsi qu'à des touristes internationaux.

Hyee Pham et Joseph Kwon dans MV "Butterfly Flakes". Photo : nhandan.vn





A ce jour, Joseph Kwon a sorti près de 10 oeuvres musicales sur le Vietnam, telles que Go Vietnam go go, Cha ca ou Peace, Vietnam, Remember... Particulièrement, la chanson "Vietnam" sortie en 2021 a été diffusée plus de 50 fois sur les chaînes de télévision centrales et locales.

Surtout, en 2022, Joseph Quyen a fait forte impression auprès du public ainsi que des médias du Vietnam et de la République de Corée avec deux MV "Butterfly Flakes" (Des papillons volent dans le ciel) et "Waiting for you, 5.000 years" (T'attends toujours, 5 000 ans) interprétés par lui-même en coréen (sous-titres vietnamien et anglais) avec la jeune chanteuse Hyee Pham. Ce sont deux MV réalisés avec le soutien de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, dans le cadre d'un projet artistique pour célébrer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée.

Avec ces deux MV, Joseph Quyen a reçu le troisième Prix pour l’artiste étranger des Prix Nationaux de l'information pour l’étranger en 2022.

A l'occasion du Nouvel An lunaire du Chat 2023, Joseph Quyen a sorti une chanson sur le Têt vietnamien en vietnamien, louant la beauté de la tradition des retrouvailles, de réunion quand vient le Têt, vient le printemps.

Joseph Quyen essaie toujours de jeter un pont musical pour présenter l'image du Vietnam auprès de ses compatriotes sud-coréens et de ses amis internationaux. -VNA