Dông Nai (VNA) – Près de trois hectares de terres décontaminées de la dioxine au sud-ouest de l’aéroport de Biên Hoa, dans la province de Dông Nai (Sud) ont été remis au Vietnam lors d’une cérémonie organisée mardi 7 mars par le ministère vietnamien de la Défense et l’Agence américaine pour le développement international (USAID).

Vue de la cérémonie, à Dông Nai, le 7 mars. Photo : VNA

Les travaux font partie d’un projet de traitement de la dioxine à l’aéroport de Biên Hoa, lequel devrait se terminer dix ans près son lancement en avril 2019 avec un budget de près de 450 millions de dollars



Le projet est le plus grand du genre jamais déployé au Vietnam avec une envergure quatre fois plus importante que celle d’un projet similaire à l’aéroport de Dà Nang.



En 2021, l'USAID a achevé l'assainissement de nombreuses zones contaminées dans le lac Công 2 (adjacent à l'aéroport de Biên Hoa) et les ont remis aux autorités vietnamiennes.

Lors de la cérémonie, l’USAID a également annoncé un nouveau contrat d’une valeur de plus de 70 millions de dollars pour traiter et nettoyer les sols et les boues contaminés par la dioxine à l’aéroport de Biên Hoa.

Parc construit par le ministère vietnamien de la Défense et l’Agence américaine pour le développement international (USAID). Photo : VNA



Actuellement, l’USAID a sélectionné un entrepreneur pour concevoir et construire la zone de traitement. La première phase traitera plus de 100.000 m3 sur un total d’environ 500.000 m3 de sols et de sédiments pollués à l’aéroport de Biên Hoa.

Le vice-ministre de la Défense Hoàng Xuân Chiên a qualifié le projet d’assainissement de l’aéroport de Biên Hoa d’un projet d’importance particulière et d’un projet type de la coopération entre les États-Unis dans le règlement des conséquences laissées par la guerre.

Comme le pays compte 4,8 millions de personnes exposées à la dioxine et plus de 6 millions d’hectares infestés par les bombes et mines, il a demandé à l’ambassade des États-Unis et à l’USAID de prêter attention et de proposer au gouvernement et au Congrès américains de continuer à fournir une aide non remboursable au Vietnam.

L’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper, a pour sa part salué l’exemple des efforts de réconciliation des deux pays comme une leçon profonde sur ce qui peut être réalisé lorsqu’ils s’avancent ensemble en amis de confiance et non pas en ennemis, exhortant à redoubler d’efforts pour continuer de développer et de resserrer davantage les liens bilatéraux dans les temps à venir. – VNA