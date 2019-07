Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Ces 20 dernières années, 1,968 milliards de dollars d’aide publique au développement (ADP) ont été octroyés à 23 projets agricoles du Vietnam.

C'est ce qu'a annoncé le comité de gestion des projets agricoles du ministère de l’Agriculture et du Développement rural lors d’une conférence organisée le 3 juillet à Hanoï.

Sur ce total, 17 projets ont été achevés et six sont encore mis en œuvre. Ces projets contribuent à la modernisation des infrastructures rurales, à l’amélioration de la capacité du personnel du secteur agricole et des agriculteurs locaux, ainsi qu’à l’édification des zones de production spécialisées et axées à l’exportation.

5.000 km de routes rurales, plus de 700 km de fossés, de nombreux lacs-réservoirs hydrauliques, stations de pompage en faveur d’environ 100.000 hectares de culture et près de 100 km digues, ont été réparés.

Près de 600 marchés dans les zones rurales de 18 villes et provinces, 21 ports de pêche, une cinquantaine de fermes aquacoles et près de 30 ouvrages d’alimentation en eau propre ont été modernisés.

Des millions d’agricultures ont procédé à des cours d’entraînement sur la technique agricole et la production agricole durable.

Actuellement, le comité de gestion des projets agricoles mobilise des fonds de la Banque mondiale en faveur de trois projets favorisant le développement durable des infrastructures pour le secteur aquacole; les secteurs de noix de cajou, de poivre et de fruits du Vietnam; et la sécurité agricole.

Il appelle des aides non remboursables du gouvernement sud-coréen dans un projet de développement de chaînes de valeur pour le riz du delta du Fleuve Rouge. -VNA