Un accident de la route entre deux véhicules de transport en commun. Photo: VNA Un accident de la route entre deux véhicules de transport en commun. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Selon le Département de la police de la circulation (ministère de la Police), au cours des 6 premiers mois de l’année, 4.906 accidents de la route se sont produits, tuant 2.821 personnes et blessant 3.458 personnes. Par rapport à la même période de 2022, ont été enregistrées une diminution de 863 cas (14,96%), une baisse de 527 décès (15,74%) et de 268 blessés (7,19%).Du janvier 2022 au juin 2023, 16.229 accidents de la route se sont produits dans tout le pays, tuant 9.086 personnes et blessant 11.235 personnes. Les cas liés aux moyens de transport en commun se sont élevés à 5.778 cas (soit 35,60% du total), tuant 3.724 personnes (40,99%) et blessant 2.767 personnes (24,63%).Afin d'assurer l'ordre et la sécurité de la circulation, de limiter les accidents de la route liés au transport en commun, le ministère de la Police a récemment publié un plan de contrôle des autobus, des autocars et des camions porte-containers, du 1er août au 15 octobre prochain. L'inspection est divisée en deux phases. La première, du 1er au 14 août, a été centrée sur la propagande et la signature d'engagements. Pour la période du 15 août au 15 octobre, les forces policières patrouilleront, contrôleront et traiteront les violations. -VNA