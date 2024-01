A la porte frontalière internationale de Kim Thanh II. Photo: VNA A la porte frontalière internationale de Kim Thanh II. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Près de 3.000 entreprises vietnamiennes ont reçu des codes accordés par la Chine, leur permettant d'exporter des produits agroalimentaires vers le marché chinois.



Selon l'Autorité des notifications et point d'informations sanitaires et phytosanitaires du Vietnam (SPS Vietnam), relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, ces deux dernières années, les entreprises vietnamiennes ont reçu 3.013 codes conformément aux réglementations chinoises.



S'exprimant lors d'une réunion visant à évaluer les résultats de SPS Vietnam en 2023 et à lancer son plan pour 2024, le directeur adjoint de SPS Vietnam Ngo Xuan Nam a déclaré que les entreprises vietnamiennes accordaient désormais plus d'attention à l'enregistrement pour exporter vers le marché chinois.

Réunion visant à évaluer les résultats de SPS Vietnam en 2023 et à lancer son plan pour 2024. Photo: VNA

En 2023, SPS Vietnam a reçu et traité 1.164 notifications concernant des projets de réglementation et de modification liées aux mesures SPS proposés par les membres de l'OMC.



Selon le rapport de SPS Vietnam, le nombre plus élevé de notifications montre que le marché mondial accorde plus d'attention à la qualité, à l'hygiène et à la sûreté alimentaires, et est plus exigeant sur ces questions ainsi que sur les facteurs liés à la croissance verte. -VNA