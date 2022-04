Photo: VNA

Bà Ria-Vung Tàu (VNA) – Le Triathlon TRI-Factor Vung Tàu 2022 a eu lieu le 10 avril dans la ville de Vung Tàu, province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud), mettant aux prises près de 300 sportifs vietnamiens et étrangers.



L'édition de cette année comprend 5 épreuves, dont Enduro (1,5 km de natation - 80 km de vélo - 20 km de de course à pied), Standard (1.5 km de natation - 40 km de vélo -10 km de course à pied), Sprint (759 m de natation - 20 km de vélo - 5 km de course à pied), Aquathlon Sprint (750 m de natation et 5 km de course à pied), et Triathlon distance standard (10 km de course à pied, 40 km de vélo - 5 km de course à pied).



Selon le comité d'organisation, TRI-Factor Vietnam 2022 est une occasion de promouvoir le tourisme et la beauté de la ville de Vung Tau auprès d'amis internationaux et d'entraînement pour les équipes nationales d'Aqualon, de Triathlon et de Duathlon pour les 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31). –VNA