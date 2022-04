Chargement d'équipements et de marchandises pour la mission de l’ONU au port de Hai Phong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Près de 2.000 tonnes d'équipements et de biens de l’équipe du génie No1 du Vietnam participant à la mission de l’ONU à Abyei, sont transportées du 30 mars au 4 avril au port de Hai Phong (Nord) en vue de l'expédition par voie maritime vers le Soudan pour la mission du Vietnam aux opérations onusiennes de maintien de la paix, a-t-on appris du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam (ministère de la Défense).

Ce lot d’équipements comprend 147 véhicules.

Le colonel Mac Duc Trong, chef de la force vietnamienne à la mission onusienne à Abyei, capitaine de l’équipe du génie No1 du Vietnam participant aux opérations de maintien de la paix de l’ONU à Abyei, a annoncé : « Les préparatifs de l'équipe sont achevés. Le 30 mars, l’ONU a officiellement envoyé des navires au port de Hai Phong pour recevoir du matériel et des marchandises du Vietnam. Il est prévu que ces équipements seront chargés sur les navires à partir du 4 avril. »

Chargement d'équipements et de marchandises pour la mission de l’ONU au port de Hai Phong. Photo : VNA

Tous ces équipements du Vietnam seront transportés par l’ONU par voie maritime du port de Hai Phong au Soudan ; puis par route à Khartoum (Soudan), à Kaduqli (Soudan) et à Abyei.

Selon le plan initial, en mars 2022, l’équipe du génie No1 du Vietnam devait être présente à la mission onusienne à Abyei pour commencer à effectuer sa tâche. Cependant, en raison de problèmes et de difficultés avec les navires et les voies navigables, le transport de ces équipements avait pris du retard par rapport aux attentes du Vietnam et de l’ONU.

L’équipe du génie No1 du Vietnam participant aux opérations de maintien de la paix de l’ONU à Abyei compte 184 personnes. C’est la première fois que le Vietnam a une équipe du genre pour participer aux opérations de maintien de la paix de l’ONU. - VNA