Un vol de rapatriement de Vietnamiens d'Ukraine.

Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec les ministères et organes concernés, et les représentations vietnamiennes à l'étranger, a évacué en toute sécurité environ 5.200 Vietnamiens et membres de leurs familles d’Ukraine et rapatrié près de 1.700 citoyens à bord de six vols, selon leur souhait.

Des dizaines d’autres sont retournés au Vietnam à bord de vols commerciaux.

Certaines personnes qui ont obtenu la nationalité ukrainienne ou qui sont munies de documents délivrés par l'Ukraine ont décidé de se déplacer vers d'autres pays.

Actuellement, seuls quelques Vietnamiens restent en Ukraine pour des raisons personnelles et ne souhaitent pas encore se déplacer vers d’autres pays ni retourner au Vietnam.

Des Vietnamiens rapatriés d'Ukraine. Photo: VNA



Dans la ville de Marioupol, les représentations vietnamiennes ont évacué plus de 60 personnes. Il reste 17 Vietnamiens qui sont à l'abri.

Les représentations vietnamiennes suivent de près la situation, se coordonnent activement avec les autorités locales et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), etc., pour l’évacuation en toute sécurité des ressortissants vietnamiens et pour mener à bien les procédures nécessaires au rapatriement des personnes désireuses de retourner au Vietnam.-VNA