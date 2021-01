Hanoi, 11 janvier (VNA) - Près de 149 milliards de dongs de philanthropes ont été collectés lors du programme artistique «Le printemps pour les enfants» (14e édition) qui a eu lieu dimanche soir, 10 janvier, à l’Opéra de Hanoï.

La vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh lors du programme. Photo : VNA

La vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh et la présidente de la commission centrale de Sensibilisation publique Truong Thi Mai ont participé à ce programme.

Organisé par le Fonds de protection des enfants vietnamiens du ministère de la Construction, cet évènement annuel a passé en revue les missions humanitaires réalisées en 2020 en faveur des enfants dans le besoin, et honoré des donateurs exceptionnels.

S’adressant à la cérémonie, la vice-présidente de la République a déclaré que «Je souhaite que la société s’intéresse davantage à la défense des droits de l’enfant et leur accorde de meilleures conditions de développement. Il est urgent d’aider prioritairement les enfants vivant dans les régions sinistrées, défavorisées et peuplées de minorités ethniques. L’objectif est de leur offrir une vie plus stable, de les faire revenir à l’école et de leur proposer un meilleur avenir».

Cet événement a reçu près de 149 milliards de dongs de philanthropes.

Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales remet des satisfecit aux unités et individus brillants en 2020 en termes de protection et de soins des enfants. Photo : VNA

Sous la tutelle du Fonds de protection des enfants vietnamiens, depuis quatorze ans, quelque 51,76 millions de dollars ont été collectés en faveur d’un million de mineurs en difficulté.

À cette occasion, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a remis des satisfecit aux unités et individus brillants en 2020 en termes de protection et de soins des enfants. - VNA