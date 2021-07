Section surélevée de la ligne de métro Nhon – gare de Hanoï Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les premiers essais du fonctionnement du train de la section surélevée sur la ligne de métro Nhon – gare de Hanoï débutent le 1er juillet.

Concrètement, le train parte de la zone de dépôt à Nhon, traverse la gare S8 (devant l'Université des Transports) puis fait demi-tour.

Gare S8. Photo: VNA

Selon le Comité de gestion des lignes ferroviaires urbaines de Hanoï (MRB), six des dix trains de la ligne de métro Nhon – gare de Hanoï ont été transportés à la zone du dépôt de Nhon. Ils sont appairés, calibrés et soumis à des tests statiques et dynamiques avant d'être mis en service officiellement.

Photo: VNA

Conçu et fabriqué par le constructeur français Alstom, chaque train, dont la vitesse prévue est de 80 km/h, dispose de quatre voitures capables de transporter de 944 à 1.124 passagers.

À la fin juin 2021, 72,79 % des travaux de ce projet et 87,85% de ceux de la section surélevée ont été achevés, a annoncé le MRB.

Des trains partent de la zone de dépôt à Nhon. Photo: VNA

Le tronçon Nhôn - gare de Hanoï relevant du projet de ligne ferroviaire urbaine N°3 représente un investissement total de 1.176 millions d'euros financés sous forme d'aide publique au développement (APD) du gouvernement français, de l'Agence française de développement (AFD), de la Banque asiatique de développement (BAD), de la Banque européenne d'investissement (EIB) et du fonds de contrepartie du Vietnam.

Six des dix trains de la ligne de métro Nhon – gare de Hanoï ont été transportés à la zone de dépôt. Photo: VNA

Une fois opérationnelle, la ligne devrait transporter 8.600 passagers par heure et par direction. Sa capacité sera augmentée progressivement dans les 10 ans après sa mise en service. -VNA