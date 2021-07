Hanoi (VNA) – La première session de la 15e Assemblée nationale est entrée lundi 26 juillet à Hanoi dans la septième journée de travail, sous la houlette de son président Vuong Dinh Huê.

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc prête serment, le 26 juillet à Hanoi. Photo : VNA



Dans la matinée, sous la houlette de son président Vuong Dinh Huê, l’Assemblée nationale a élu à bulletins secrets le président de la République. Nguyên Xuân Phuc a été élu président de la République pour le mandat 2021-2026.



Par la suite, sous la houlette de son vice-président Nguyên Duc Hai, l’Assemblée nationale s’est réunie en plénière, a discuté de l’approbation de l’arrêté des comptes du budget de l’État en 2019 et de la pratique de l’épargne et de la lutte contre le gaspillage en 2020.



A partir de 11h00, l’Assemblée nationale s’est réunie en plénière sous la houlette de son président Vuong Dinh Huê, a écouté le président de la République Nguyên Xuân Phuc présenter les rapports sur le personnel prévisionnel, qui seront discutés en groupes, pour les élections du Premier ministre, de la vice-présidente de la République, du président de la Cour populaire suprême, du président du Parquet populaire suprême.



Dans l’après-midi, sous la houlette de son président Vuong Dinh Huê, l’Assemblée nationale a élu à bulletins secrets le Premier ministre Pham Minh Chinh a été réélu en tant que Premier ministre.



L’Assemblée nationale a également écouté la membre de son Comité permanent et cheffe de son Comité des affaires des députés Nguyên Thi Thanh présenter le rapport des discussions en délégations sur le personnel prévisionnel pour les élections de la vice-présidente de la République, du président de la Cour populaire suprême et du président du Parquet populaire suprême.



Elle a par la suite élu à bulletins secrets les postes de vice-présidente de la République, de président de la Cour populaire suprême et de président du Parquet populaire suprême.



L’Assemblée nationale s’est réunie en plènière pour écouter le Premier ministre Pham Minh Chinh présenter le rapport sur la structure du gouvernement, la Commission des lois de l’Assemblée nationale Hoàng Thanh Tung le rapport de vérification sur la structure du gouvernement.



Elle s’est réunie en séance privée pour écouter le président de la Cour populaire suprême Nguyên Hoa Binh présenter le rapport proposant à l’Assemblée nationale de ratifier la nomination du président de la Cour populaire suprême ; la présidente de la Commission des lois de l’Assemblée nationale Lê Thi Nga présenter le rapport de vérification de cette proposition.



A partir de 16h55, l’Assemblée nationale a discuté en délégations de la structure du gouvernement, et de la proposition de ratification de la nomination du président de la Cour populaire suprême.



Dans la matinée du 27 juillet, l’Assemblée nationale s’est réunie en plénière pour écouter l’intervention de son président Vuong Dinh Huê à l’occasion de la Journée des invalides de guerre et des martyrs (27 juillet 1947 - 2021).



Elle discutera ensuite des politiques d’investissement des programmes cibles de réduction durable de la pauvreté pour la période 2021-2025 et du programme cible national d’édification de la nouvelle ruralité pour la période 2021-2025.

Dans l’après-midi, elle discutera du plan quinquennal des finances nationales pour la période 2021-2025, du plan d’emprunt et de paiement de la dette publique pour la période 2021-2025, du plan d’investissement à moyen terme pour la période 2021-2025.

A partir de 17h30, l’Assemblée nationale votera la résolution sur le plan quinquennal de développement socio-économique pour la période 2021-2025, la résolution sur le programme de construction des lois et ordonnances pour 2022, le rajustement du programme de construction des lois et ordonnances pour 2021, eit les résolutions sur la création des missions de surveillance thématique de l’Assemblée nationale pour 2022. – VNA