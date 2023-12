Vientiane (VNA) – L’Assemblée nationale du Laos a organisé mercredi 6 décembre à Vientiane la première course cycliste de l'amitié Cambodge-Laos- Vietnam , dans le cadre du premier Sommet parlementaire Cambodge-Laos-Vietnam ( CLV ).Le président de l'Assemblée nationale du Laos Saysomphone Phomvihane, le vice-Premier ministre lao et ministre des Affaires étrangères Saleumxay Kommasith, ainsi que d’autres dirigeants du Laos, du Vietnam et du Cambodge , ont été présents.L’événement a réuni 45 sportifs cambodgiens, lao et vietnamiens. Dans l’épreuve individuelle, les premier et troisième prix ont été remis à des coureurs vietnamiens et le deuxième à un Cambodgien. Dans l’épreuve collective, l’équipe cambodgienne a remporté le premier prix, devant le Laos et le Vietnam.Selon les organisateurs, l'objectif principal était de promouvoir l'amitié des trois pays à travers le sport, contribuant au succès du premier Sommet parlementaire Cambodge- Laos -Vietnam et de son message sur « Paix, amitié, solidarité et coopération pour la prospérité et le développement durable ». -VNA