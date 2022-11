Le point presse périodique du ministère des Affaires étrangères. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Sur invitation du Premier ministre du Cambodge, président de l'ASEAN 2022 Samdech Techo Hun Sen, le Premier ministre Pham Minh Chinh assistera aux 40e et 41e Sommets de l'ASEAN et aux sommets connexes du 10 au 13 novembre, a annoncé la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang, lors du point presse périodique du ministère, tenue ce jeudi 3 novembre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh participera à une vingtaine d'activités avec de nombreuses conférences importantes et discutera avec les dirigeants des questions majeures telles que le processus d’édification de la communauté de l'ASEAN, les relations extérieures, le rôle central de l'ASEAN, les questions internationales et régionales d'intérêt commun.



A cette occasion, le chef du gouvernement vietnamien aura de nombreuses rencontres avec des dirigeants de partenaires, échangera sur les questions liées à l'ASEAN et les relations entre le Vietnam et ses partenaires.



"En tant que membre actif et responsable de l'ASEAN, le Vietnam travaillera en étroite collaboration avec le pays hôte, le Cambodge, ainsi qu'avec d'autres membres de l'ASEAN et d'autres pays, pour assurer le succès de ces évènements, pour atteindre des résultats substantiels, contribuant à renforcer la solidarité, unité et rôle central de l'ASEAN; pour promouvoir des relations mutuellement bénéfiques entre l'ASEAN et ses partenaires ; pour traiter de manière harmonieuse et équilibrée des problèmes rencontrés par l'ASEAN pour édifier la Communauté de l'ASEAN, pour la paix et la stabilité en Asie du Sud-Est en particulier, et en Asie -Pacifique en général", a déclaré Le Thi Thu Hang.



Concernant la situation au Myanmar, elle a souligné que le Myanmar était un pays voisin dans la région et membre de l'ASEAN. Le Vietnam souhaite toujours que le Myanmar stabilise rapidement la situation pour se développer, au profit de son peuple, et pour contribuer à l’édification d'une communauté de l'ASEAN unie, résiliente et puissante.



Dans cet esprit, le Vietnam soutient et se tient prêt à contribuer aux efforts de l'ASEAN, en aidant le Myanmar à surmonter la crise actuelle, notamment par la mise en œuvre effective du consensus en cinq points avec pour priorité de mettre fin à la violence, de promouvoir le dialogue et la réconciliation entre les parties concernées dans l'intérêt du peuple du Myanmar, pour l'intégrité de l'ASEAN, pour la paix, la stabilité et la coopération régionale.



« Le soutien au Myanmar doit être mis en œuvre étape par étape, de manière synchrone, équilibrée et transparente par l'ASEAN. En outre, le bloc doit également être la force nucléaire qui rassemble et coordonne les efforts internationaux pour soutenir le Myanmar", a affirmé la porte-parole Le Thi Thu Hang. -VNA