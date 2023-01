Hanoi (VNA) - Ces derniers temps, le ministère du Plan et de l'Investissement a proposé des mesures de réforme et de gestion de la macro-économie, a souligné le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chí Dũng.

Le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chí Dũng. Photo : VNA

L'année dernière, la situation mondiale a changé très rapidement, de manière compliquée, imprévisible, avec de nombreuses évolutions sans précédent, au-delà de la capacité de prévision. Les impacts de la pandémie de COVID-19 sur la vie socio-économique sont toujours prégnants. Malgré ce contexte, le Vietnam a encore obtenu des résultats importants et complets dans de nombreux secteurs et domaines, atteignant voire dépassant de nombreux objectifs socio-économiques.



La macro-économie est restée stable, l'inflation a été maîtrisée, les grands équilibres ont été assurés. L'indice moyen des prix à la consommation (IPC) a atteint 3,15 %. La croissance du PIB a été de 8,02 %. Les marchés financiers et les devises sont fondamentalement stables. Les taux d’intérêt et de change sont conformes à l'évolution du marché. Le pays a assuré ses liquidités, une croissance raisonnable du crédit, …

Photo : VNA



Ces performances s’expliquent par l'unanimité et la détermination de tout le système politique, la direction drastique et correcte et opportune du Parti, la gestion efficace et efficiente de l'État, les efforts conjoints et le consensus de la communauté des affaires et des citoyens à l'échelle nationale, le soutien et l'aide des amis internationaux, a-t-il souligné.



En 2023, la situation économique mondiale devrait continuer à fluctuer de manière très compliquée, imprévisible et encore plus difficile qu'en 2022. Le ministère du Plan et de l'Investissement a analysé, mis à jour les prévisions et s'est coordonné étroitement avec les ministères et secteurs. Il a proposé au gouvernement et au Premier ministre des solutions et politiques à court, moyen et long termes pour s'adapter à la situation et maintenir la stabilité des décisions macroéconomiques, soutenir les entreprises, favoriser la croissance économique, continuer à améliorer les institutions, notamment l’élaboration de la Loi de l'appel d'offres Loi (modifiée).



Parallèlement, le ministère du Plan et de l’Investissement a achevé l'orientation du développement des six régions économiques, accélérant la planification, créant de l'espace et une nouvelle motivation de développement pour les régions et les localités, la mise en œuvre du programme de relance et de développement socio-économique, le décaissement des capitaux d'investissement publics, dégageant les goulots d'étranglement dans les ressources, améliorant la compétitivité et la capacité interne de l'économie et promouvant l'entrepreneuriat et l'innovation.



Afin d'atteindre les objectifs de développement socio-économique fixés, selon le ministre Nguyễn Chí Dũng, il est nécessaire de se concentrer sur la promotion et le déploiement plus rapides des mesures clés de 2023 dans un esprit de solidarité, de flexibilité, d'innovation, opportun et efficace.



Parallèlement, il est nécessaire d'être cohérent avec les points de vue, les objectifs, la direction du Parti et de l'État, c'est-à-dire maintenir la stabilité macroéconomique, maîtriser l'inflation, favoriser la croissance et assurer les grands équilibres économiques de manière synchrone, flexible, efficace, coordonner étroitement les politique financières et monétaires et les politiques macroéconomiques, en fonction de la situation réelle.



En outre, le Vietnam devra continuer de se concentrer sur le perfectionnement de ses institutions, l'application des lois, la création des conditions de mobilisation et d'utilisation efficaces de toutes les ressources pour le développement, et créer des changements clairs dans la mise en œuvre des percées stratégiques dans les institutions, les ressources humaines et les infrastructures, a souligné le ministre Nguyễn Chí Dũng. - VNA