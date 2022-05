Hanoi (VNA) - La visite officielle du membre du Bureau politique, président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue et d’une délégation de haut rang de l'AN du Vietnam en République démocratique populaire du Laos à l'invitation de son homologue lao Saysomphone Phomvihane, a été couronnée de succès, contribuant à resserrer les relations de coopération, de soutien et d'assistance mutuels entre les deux AN et cultiver la grande relation d'amitié et de solidarité particulière, la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue (gauche) et le secrétaire général, président du Laos Thongloun Sisoulith. Photo : VNA

C’est ce qu’a déclaré le président de la Commission des Relations extérieures de l'AN, Vu Hai Ha, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information.

Les dirigeants lao ont hautement apprécié la première visite officielle de Vuong Dinh Hue en tant que président de l'AN du Vietnam, le premier dirigeant clé du Vietnam dans "L'année de l'amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022".

La partie lao a chaleureusement félicité les réalisations en matière de développement socio-économique et de relations extérieures que le Vietnam a réalisées au cours des dernières années, en particulier le bon contrôle de la pandémie de COVID-19, la réouverture initiale réussie.

Les dirigeants lao ont salué le Vietnam pour avoir organisé avec succès le 5e plénum du 13e Comité central avec de nombreux contenus importants et être en bonne voie pour accueillir les 31e Jeux SEA, affirmant la confiance, l'autonomie et la position internationale du Vietnam.

Lors de sa visite officielle au Laos du 15 au 17 mai, le président de l'AN Vuong Dinh Hue et sa suite ont eu un programme dense d'activités avec 27 activités officielles.

A Vientiane, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, s'est entretenu avec son homologue Saysomphone Phomvihane; a eu des rencontres avec le secrétaire général, président du Laos Thongloun Sisoulith, le Premier ministre du Laos Phankham Viphavanh et a visité l'ancien secrétaire général et président du Laos Bounnhang Vorachith, l’ancien Premier ministre lao et ancien président de l’AN du Laos Thongsing Thammavong.

Le président de la Commission des Relations extérieures de l'AN, Vu Hai Ha. Photo : VNA

Lors de l’entretien et des rencontres, les deux dirigeants des deux pays ont souligné que, face à l’évolution complexe de la situation internationale et régionale, les deux parties voient clairement l’intérêt de maintenir et de cultiver des relations de voisinage proches, fidèles et uniques pour la sécurité et le développement du Vietnam et du Laos, les considéant comme la loi du développement et ayant une signification vitale et étant l’un des facteurs décisifs pour la victoire de l’œuvre révolutionnaire de chaque pays.



Ils ont constaté avec joie qu’au cours des dernières années, les deux parties ont déployé des efforts conjoints pour maintenir des visites régulières, des contacts de haut niveau et des mécanismes de coopération bilatérale, et ont obtenu des résultats des liens dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l’éducation et de la formation, des transports et de la coopération décentralisée.



Le commerce bilatéral au cours des quatre premiers mois de 2022 a atteint 558,2 millions de dollars, en hausse de 20,2% par rapport à la même période en 2021. Le Vietnam maintient sa position de troisième investisseur étranger au Laos, avec 214 projets valides totalisant environ 5,33 milliards de dollars de capitaux enregistrés.



Les deux parties ont convenu de travailler ensemble pour mettre en œuvre sérieusement et efficacement les accords et les résultats des récentes visites de haut niveau, notamment l’Accord stratégique de coopération Vietnam-Laos pour la période 2021-2030 et l’Accord de coopération bilatérale Vietnam-Laos pour la période 2021-2025, de bien coordonner des activités significatives dans le cadre de l’Année de l’amitié et de la solidarité Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022.

Le président de l’AN Vuong Dinh Huê et son homologue lao, Saysomphone Phomvihane, ont coprésidé à Vientiane un atelier pour partager des expériences sur les mécanismes et politiques de relance et de développement socio-économiques post-pandémie de Covid-19.



Le président de l'AN du laos, Saysomphone Phomvihane, a déclaré que l'atelier était l'occasion pour les deux AN de partager des expériences dans la mise en œuvre du rôle des organes législatifs dans l'élaboration de politiques et lois pour promouvoir la reprise et le développement socio-économiques post-Covid-19.



Vuong Dinh Hue a souligné qu'il s'agissait du premier atelier dans le cadre de l'accord de coopération entre les deux AN, qui a été signé le 16 mai.

Les deux dirigeants ont exprimé leur conviction que lors de cet atelier, des organismes gouvernementaux, des députés, des membres des conseils populaires locaux échangeront ensemble leurs expériences pratiques et discuteront activement pour clarifier questions d'intérêt commun.

Lors de la rencontre avec des représentants d'entreprises vietnamiennes au Laos, le président de l'AN Vuong Dinh Hue, le vice-Premier ministre lao Sonexay Siphandon et le vice-président de l'AN lao Sommad Pholsena ont écouté les aspirations et les propositions des entreprises vietnamiennes, soulignant que les projets investis par le Vietnam au Laos ont activement contribué à promouvoir le développement socio-économique du Laos.

Le président de l’AN Vuong Dinh Hue a exprimé son espoir que les entreprises au Vietnam et au Laos travailleront plus dur pour faire des percées dans les liens économiques, commerciaux et d'investissement en termes de quantité et de qualité afin d'apporter des avantages pratiques aux deux pays ainsi qu'à leurs communautés d'affaires et leurs habitants. - VNA