Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Fin octobre, une délégation de la Commission européenne (CE) se rendra au Vietnam pour évaluer la mise en œuvre des recommandations sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Il s’agira d’une grande opportunité pour le Vietnam de faire retirer le « carton jaune ».



Selon l’Association vietnamienne des producteurs et exportateurs de produits aquatiques (VASEP), au cours des neuf premiers mois de 2022, les exportations vietnamiennes de produits aquatiques ont rapporté 8,5 milliards de dollars, soit une hausse de 38% en rythme annuel.



Ces dernières années, l'Union européenne (UE) a toujours été parmi les trois plus grands importateurs de produits aquatiques vietnamiens. Pendant les neuf premiers mois de 2022, les exportations de ces produits vers l’UE ont dépassé 1 milliard de dollars, en hausse de 41% par rapport à la même période de l’année dernière.



Cependant, ces cinq dernières années, le secteur national de la pêche a subi de nombreux impacts négatifs en raison de l'avertissement de la CE sous forme de "carton jaune".

Photo: VNA



En 2017, le Vietnam a promulgué sa loi sur la pêche, mettant en œuvre une série de mesures pour promouvoir le développement durable de la filière et répondre aux recommandations de la CE sur la lutte contre la pêche INN.



Le Vietnam a édifié une base de données des navires de pêche pour s’efforcer de mettre fin aux violations des eaux étrangères par ses navires de pêche .



Le projet « Prévenir et combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée pour 2025 » a été approuvé par le Premier ministre le 14 septembre 2022. Son objectif global est de se concentrer sur la mise en œuvre des réglementations sur la prévention et la lutte contre la pêche INN, de prévenir, réduire et éliminer la pêche INN, de faire retirer le "carton jaune" de la CE...

Plus précisément, d'ici 2025, le Vietnam mettra fin aux violations d’eaux étrangères par ses navires de pêche et œuvrera pour que ces violations ne se reproduisent pas les années suivantes…



Le 20 septembre, lors d’une réunion du Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre la pêche INN, le vice-Premier ministre Le Van Thanh a affirmé que faire retirer le « carton jaune » et éviter le « carton rouge » était une tâche très urgente.



Selon le directeur général de la Direction des pêches, Tran Dinh Luan, les bateaux de pêche du pays sont au nombre de 91.716, dont 95,27% dotés d'équipements de surveillance de croisière (VMS).

Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a demandé la mise en place de délégations interdisciplinaires pour inspecter, détecter et traiter strictement les violations des réglementations sur la prévention et la lutte contre la pêche INN. Il a également ordonné la multiplication des contrôles et de la communication sur la prévention et la lutte contre la pêche INN.-VNA