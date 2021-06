Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos ( PPRL ) et président lao, Thongloun Sisoulith (droite), et Do Van Chien, secrétaire du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa visite d'amitié officielle au Vietnam, le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, a rencontré le 29 juin Do Van Chien, secrétaire du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), ainsi que des responsables de l'Association d'amitié Vietnam - Laos, du Comité de liaison de l'Association d’anciens experts et soldats volontaires vietnamiens au Laos.

Selon le président du Comité central du FPV, Do Van Chien, les organisations membres du FPV, en coopération avec leurs homologues au Laos, mènent de nombreuses activités pratiques visant à renforcer la solidarité entre les deux peuples et promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines.

En ce qui concerne la prévention et le contrôle du COVID-19 au Vietnam, Do Van Chien s’est félicité de la réponse efficace du Laos au coronavirus. Il a indiqué que malgré de nombreuses difficultés dues à la crise sanitaire, plusieurs organisations et entreprises lao avaient accordé au Vietnam des aides financières et matérielles dans la lutte contre le COVID-19.

Il a déclaré souhaiter que la coopération entre le FPV et le Front lao pour la construction nationale (FLCN) continue d’être favorisée dans les temps à venir.

Le secrétaire général du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith, a déclaré espérer que le FPV et ses organisations membres et les organisations d'amitié se coordonneraient activement et partageraient leurs expériences avec le FLCN. Il a également émis le souhait que la coopération et l’entraide entre les Fronts au niveau local seraient renforcées. -VNA