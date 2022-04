Photo d'illustration: nhandan.vn

Hanoï (VNA) - Les entreprises d'importation et d'exportation sont actuellement confrontées à de nombreux défis en raison des coûts d’opération élevés, qui affectent l'efficacité et la compétitivité de produits vietnamiens sur le marché mondial. Pour soutenir les entreprises, le secteur douanier met en place de nombreuses solutions pour renforcer les échanges commerciaux et réduire les coûts d'importation et d'exportation.

Concrètement, le Département général des Douanes a activement amélioré le dispositif institutionnel et les documents juridiques, et mis en place de nombreuses solutions sur l'application des technologies d'information dans les procédures douanières. Il a également fourni un logiciel de déclaration douanière en ligne pour les entreprises dans le domaine de l'import et de l'export.

En particulier, la département a conseillé au ministère des Finances de soumettre au Premier ministre pour approbation du projet intitulé « Réforme du modèle de contrôle de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments des produits importés ».

Les solutions ci-dessus ont considérablement contribué à réduire le temps de dédouanement des marchandises via les portes-frontières, économisant ainsi beaucoup de coûts pour les entreprises.

Dans le temps à venir, les douanes vietnamiennes continueront de promouvoir la réforme administrative approfondie et intégrale afin de réduire le temps de dédouanement des marchandises et de créer des conditions favorables pour les entreprises. -VNA