Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a reçu le 28 juin à Hanoï le professeur Avishay Braverman, ancien ministre israélien des affaires ethniques, anciens présidents des Comités des finances et des questions économiques, en visite de travail au Vietnam.

Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue (droite) et le professeur Avishay Braverman. Photo: VNA



En tant qu’un économiste agricole, il participe au cadre de coopération entre l’ambassade d’Israël et l’Académie nationale politique de Ho Chi Minh pour échanger et conseiller de politiques et promouvoir les relations de coopération entre l’académie vietnamienne et des instituts et experts israéliens.

Selon lui, le Vietnam devra nourrir et développer les personnes de la couche moyenne pour qu’ils puissent contribuer au développement du pays au lieu de les laisser aller travailler à l’étranger. Le Vietnam doit privilégier l’éducation pour créer une ressource humaine de qualité, ouvrir davantage le marché et développer les entreprises.

A propos de l’agriculture, il a souhaité l’organisation d’un forum sur l’agriculture au Vietnam pour partager des expériences et exploiter les potentiels de ce secteur. Il a affirmé que l’exploitation de potentiels agricoles permettait d’augmenter de 7% la croissance du PIB du Vietnam.

Vuong Dinh Hue a souligné la possibilité de coopération pour le développement commun entre le Vietnam et Israël, ajoutant que le gouvernement des deux pays accélérait l’élaboration d’un accord de libre-échange pour stimuler l’investissement.

Il a affirmé la volonté du Vietnam d’organiser un forum sur l’agriculture sur son sol. -VNA