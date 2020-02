Le village de Tri Tru du district de Phu Thien, province de Gia Lai est relocalisé, conformément au Plan global pour le développement socio-économique des régions peuplées de minorités ethniques. Photo: VNA



Hanoï (VNA - Le gouvernement a publié une décision pour mettre en œuvre la Résolution de l'Assemblée nationale sur l'approbation du Plan global pour le développement socio-économique des régions peuplées de minorités ethniques et des régions montagneuses pour la période 2021-2030.

Le gouvernement précise l'élaboration d’un Programme cible national de développement socio-économique des régions peuplées de minorités ethniques et des régions montagneuses pour la période 2021-2030 pour soumettre à l'Assemblée nationale lors de la 9e session prochaine, prévue en mai, pour l’application à partir de 2021.

Il demande la création d’un comité de pilotage pour élaborer et mettre en œuvre ce programme, dirigé par un vice-Premier ministre.

Le gouvernement ordonne aux ministères, organes et localités concernés de formuler des critères de détermination des régions peuplées de minorités ethniques et des zones montagneuses en fonction de leur niveau de développement.

Dans sa décision, le gouvernement souligne les politiques spécifiques pour le recrutement de fonctionnaires ethniques ; la distribution et l’utilisation des fonds pour ce programme cible nationale ; les politiques de recherche et de transfert de sciences et technologies aux régions ethniques et montagneuses ; le développement de la production agricole et forestière et la valorisation des potentiels et les atouts de ces régions ; les politiques de sécurité sociale, de formation professionnelle, de création d'emplois, d’envoi de travailleurs à l’étranger, de formation de ressources humaines de qualité.

La décision du gouvernement insisté aussi sur le développement de la médecine préventive, la garantie de l’accès aux services de santé en faveur de la population ethnique, la protection des ressources naturelles et de l'environnement, la promotion du commerce des marchandises dans les régions ethniques et montagneuses et entre celles-ci et d'autres régions du pays. -VNA