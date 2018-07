Des produits en bronze de Dai Bai.

Bac Ninh (VNA) -Le village des fondeurs de bronze de Dai Bai, dans la commune éponyme du district de Gia Binh, province de Bac Ninh (Nord), est connu depuis des milliers d’années pour sa tradition. Ses produits ont affirmé leur label et contribuent à améliorer la vie de la population locale.

Selon les archives historiques du village, la fonderie de bronze a été amenée à Dai Bai au début du 11e siècle par Nguyen Cong Truyen. Il y a environ 200 ans, des artisans du village ont déménagé dans la citadelle de Thang Long, aujourd'hui Hanoi, pour créer un atelier d'artisanat, entraînant la naissance de la rue Hang Dong spécialisée dans les ustensiles ménagers en bronze et les œuvres d'art. Le village compte environ 70 entreprises employant 700 familles.

Nguyen Van Trung, qui a commencé son métier à l'âge de 14 ans, est réputé pour ses compétences en moulage et en sculpture. Il s’est vu attribuer en 2010 le titre d'"Artisan aux mains d’or". Avec ses plus de 20 ans d'expériences, Nguyen Van Trung cherche toujours à développer les produits de son village.

Selon Nguyen Van Trung, le label "produits en bronze de Dai Bai" est connu depuis longtemps: "En tant que descendant de ce village artisanal, je veux préserver les produits traditionnels et les présenter. Je veux transmettre ce métier aux jeunes dans le souhait de le préserver".

Le moulage en bronze exige patience et dévouement à chaque étape: faire un moule, bouillir le cuivre et le fixer dans les moules. Fabriqués principalement à mains nues, les produits sont sortis après des semaines, des mois et même des années.

"Contrairement aux produits industriels, nous devons passer des jours et des nuits pour sortir un produit. Nous privilégions la qualité à la quantité", a estimé Nguyen Van Trung

Les produits de Dai Bai se distinguent par leur finesse et leurs motifs fleuris. Selon Nguyen Tan Dich, ces produits ont leurs propres caractéristiques. Les artisans possèdent des secrets transmis de générations en générations.

Afin de protéger cet artisanat, la province de Bac Ninh a élaboré en 2014 un projet d'un budget de 600 millions de dongs pour développer le label de village artisanal. -VNA