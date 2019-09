Le colloque sur l’ industrie de l’imprimerie à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un colloque sur les solutions appliquées pour l’industrie de l’imprimerie afin de réduire ses impacts négatifs sur l’environnement a été organisé le 19 septembre dans le cadre du Salon de l'imprimerie et de l 'emballage de Hô Chi Minh-Ville.

Il s’agit d’une occasion pour les entreprises, les experts et les techniciens de l’industrie de l’imprimerie de partager leurs expériences en matière de technologie d’imprimerie moderne, répondant aux besoins sociaux, respectueux de l’environnement, minimisant l’utilisation des produits chimiques affectant l'environnement et la santé des travailleurs.

Selon Ngo Anh Tuan, président de l'Association de l'industrie de l'imprimerie de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que pour que l'industrie de l'imprimerie nationale passe au développement durable et respecte l'environnement, les entreprises doivent se concentrer sur l'investissement et le renouvellement des équipements et l’application de la technologie moderne; créer un environnement de travail ouvert ; faire attention à la santé des employés.

En outre, le respect des normes rigoureuses en matière de technologie et de matériaux respectueux de l’environnement aidera le secteur de l’imprimerie à répondre aux normes et aux certifications internationales, visant à approvisionner les marchés d’exportation ou les grands partenaires.

Lors de cet événement, les participants ont également discuté de l'application des technologies modernes pour améliorer la qualité et réduire la pollution de l'environnement en appliquant des technologies permettant de retirer le plastique des produits imprimés. -VNA