Un système d'installations solaires toitures. Photo: SGGP

Hanoi (VNA) – Ces derniers temps, le Vietnam a fait de grands progrès dans le développement des énergies renouvelables. En particulier, avec un nouveau record pour la production d'énergie solaire, le Vietnam est devenu l'un des marchés des énergies renouvelables les plus intéressants et les plus attractifs en Asie du Sud-Est.

Le gouvernement vietnamien a approuvé le plan national de développement de l’électricité pour la période 2011-2020 et à l’horizon 2030 qui fixe comme objectif de développer des ressources énergétiques renouvelables afin d'assurer un approvisionnement de qualité et à long terme, contribuant à la conservation des ressources énergétiques et à la minimisation des impacts négatifs sur l'environnement causés par la production d'électricité.

Plus précisément, ce plan vise à augmenter la capacité totale d'énergie éolienne de 140 MW actuellement à environ 800 MW en 2020, à environ 2.000 MW en 2025 et à environ 6.000 MW en 2030 ; à accélérer le développement des sources d'énergie solaire, ramenant la capacité totale des sources d'énergie solaire du niveau insignifiant actuel à environ 850 MW en 2020, environ 4.000 MW en 2025 et environ 12.000 MW en 2030.

En réponse au programme d'installation de panneaux solaires sur la toiture, jusqu’au 31 août 2019, le pays comptait 12.765 installations inscrites à la vente d’électricité au groupe Électricité du Vietnam (EVN), avec une production totale de 30,5 millions de kWh. La capacité totale des projets d'installation de panneaux solaires sur la toiture est de 216 MWp.

De même, il existe actuellement neuf usines et parcs d’énergie éolienne fonctionnant avec une capacité totale de 304,6 MW. Cependant, un grand nombre de centrales solaires en exploitation sur une courte période a engendré de nombreuses difficultés et de nombreux défis pour le fonctionnement du système électrique. En cause l'incertitude d'approvisionnement liée à la météo de cette source d'énergie.

En outre, le développement massif de projets d’énergie solaire dans certaines provinces telles que Ninh Thuan, Binh Thuan, Dak Lak (Centre) a provoqué une surcharge du réseau de transport 110 kV et 220 kV.

Selon les experts, bien que le Vietnam ait un grand potentiel en matière d’énergie renouvelable, jusqu’à présent, le nombre de projets mis en œuvre est très faible, la proportion d’électricité renouvelable dans la production totale d’électricité est négligeable. Il manque de plans directeurs, et des politiques synchrones, des mécanismes financiers efficaces pour l’investissement.

Afin d’encourager le développement des énergies renouvelables, le gouvernement a également adopté d'autres politiques préférentielles à l'intention des investisseurs telles que octroi de crédits, exonération ou réduction de l'impôt sur les sociétés, réduction des tarifs de location des terrains et utilisation de contrats d'achat et de vente d'électricité standardisés…

Selon les experts, pour garantir un transfert d'énergie équitable et en conformité avec les intérêts des parties, il est nécessaire de renforcer le dialogue et le partage d'informations, de solutions, d’enseignements tirés entre les pays et les localités, ainsi que de coopérer avec les partenaires pour résoudre les difficultés. -VNA