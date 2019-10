La poterie du village de Huong Canh a connu ses heures de gloire dans les années 1950-1970. Un métier menacé mais qui retrouve un second souffle grâce à une poignée de passionnés.

Quarante-six établissements d'enseignement supérieur français et franco-vietnamiens se réunissent les 5 et 6 octobre aux hôtels Pullman à Hanoï et Rex à Hô Chi Minh-Ville.