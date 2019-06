L'une des photos dans la collection "The Faces of Vietnam" du photographe français Réhahn Croquevielle.



Hanoï (VNA) - Le photographe français Réhahn Croquevielle a présenté une collection de photos d’ethnies vietnamiennes, laquelle a été publiée récemment sur BBC sous le titre "The Faces of Vietnam" (Les visages du Vietnam). Le souhait de Réhahn est de pouvoir rencontrer les 54 groupes ethniques pour prendre des photos et poser des questions sur leur vie.



Réhahn considère le tourisme comme une partie de sa vie. Il a voyagé dans 35 pays et il y a huit ans a choisi Hoi An (Vietnam) comme sa maison.



Il a écrit de nombreux livres dont "Vietnam, Mosaic of Contrasts” en 2014, “Vietnam, Mosaic of Contrasts Vol ll" en 2015 và The Collection, 10 years of Photography" en 2017. Cette année, il continue de présenter au monde le projet photographique intitulé The Precious Heritage avec les photos des 54 groupes ethniques du Vietnam.



« Avant de venir au Vietnam, je n'avais jamais imaginé qu'un pays avec autant de langues et d'identités puissent coexister. J'étais impressionné et pensais que ce que je devais faire était d'aller beaucoup, prendre beaucoup de notes et prendre beaucoup de photos.



Ces 8 dernières années, j'ai parcouru le Vietnam et rencontré de nombreuses personnes de différentes cultures. La plupart d'entre eux ont regretté que leurs enfants n'aient pas choisi de parler des langues ethniques, qu'ils ne suivent pas le métier des prédécesseurs. Le langage n'existera pas si personne ne le dit, la chanson sera oubliée si personne ne fredonne. C'est à ce moment-là que j'ai compris l'importance de préserver le patrimoine. J'ai donc créé ce projet”, a partagé Réhahn.-CPV/VNA