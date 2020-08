Lâm Dông (VNA) – Le Comité populaire de la province de Lâm Dông, dans les Hauts Plateaux du Centre, a infligé une amende de 522 millions de dôngs (environ 22.600 dollars) à la SARL Sunfeel Vietnam pour pollution de l’environnement.

L’entreprise, avec son représentant légal chinois Li Chun, a enregistré son secteur d’activité de «produits textiles non classés ailleurs» le 11 avril 2017 dans la province de Lâm Dông, et siège dans le parc industriel de Phu Hôi, dans la commune de Phu Hôi, district de Duc Trong.Elle est sanctionnée pour des rejets répétés et volontaires des eaux usées dépassant de 5 à 10 fois les normes prescrites, dans la mesure où le flux journalier se situe de 100 m3 à moins de 200 m3, en vertu de l’article 13 du décret 155/2016/ND-CP du gouvernement, a précisé le Comité populaire dans une décision en date du 31 juillet.Sunfeel Vietnam est également demandée de suspendre son activité polluante pour quatre mois à compter de la date de publication de cette décision, de réaliser des réparations et d’en rapporter les résultats au Comité populaire dans un délai de 30 jours, et de payer les coûts d’expertise et d’analyse des échantillons pertinents. – VNA