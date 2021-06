Hanoï (VNA) - Le 24 juin, en travaillant avec des producteurs de vaccins, de produits biologiques et de fournitures médicales, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de produire rapidement un vaccin contre le COVID-19, au plus tard en juin 2022.



Lors de la séance de travail tenue à la société de vaccins et produits biologiques No.1 (Vabiotech), le Premier ministre a réaffirmé la nécessité d'accélérer la réception de technologies ainsi que la production et les essais de vaccins candidats dans le pays. Il est également important de réaliser la campagne de vaccination de manière rapide, efficace et sûre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite la société de vaccins et produits biologiques No.1 (Vabiotech). Photo : VNA



Le même jour, le chef du gouvernement a travaillé avec la société Medicon spécialisée dans la fabrication de tests rapides pour les besoins médicaux. Dès le début de l'épidémie, Medicon s'est concentré sur le développement de tests rapides de dépistage du COVID-19 avec une capacité d'environ 120.000 tests par jour.