Hanoi, 26 février (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a dirigé le travail extérieur du ministère des Affaires étrangères dans son nouveau siège à Hanoi le 26 février, souhaitant que chaque diplomate soit un soldat sur le front extérieur.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc offre le cadeau au ministère des Affaires étrangères. Photo : VNA

Dans son discours, le Premier ministre a noté que le travail extérieur a directement contribué à promouvoir l'exportation de produits vietnamiens clés, le tourisme et l'exportation de main-d'œuvre, ​de même que l'attraction d'investissements étrangers l'année dernière.Le ministère des Affaires étrangères a joué un rôle majeur en assurant la sécurité nationale et la défense, en réduisant la pauvreté, en atteignant les ​Objectifs de ​Développement ​du Millénaire des Nations Unies et en lançant des initiatives solides et scientifiques, a-t-il ajouté.Passant en revue ​les réalisations de l’année dernière, il a demandé au secteur de redoubler d'efforts pour promouvoir les activités économiques et commerciales, et mieux exploiter les engagements pris en faveur de l'économie nationale.Il était également nécessaire d'améliorer l'efficacité du travail extérieur, de maintenir un environnement pacifique pour le développement socio-économique et de renforcer la force nationale tout en poursuivant la politique extérieure de paix, d'indépendance, d'autonomie et de coopération.Le ministère devrait proposer activement des ​initiatives pour stimuler les exportations et développer le commerce intérieur, en particulier dans des domaines tels que l'agriculture tropicale, les technologies de l'information et le tourisme, a-t-il déclaré.Le chef du gouvernement a suggéré ​au ministère d'aider à étendre les marchés d'exportation, en particulier aux États-Unis, en Chine et en Europe, tout en donnant la priorité aux investisseurs ​utilisant des technologies avancées et respectueuses de l'environnement.Il a exprimé​ le souhait que le ministère prête aussi attention aux affaires vietnamiennes à l'étranger et à la protection des citoyens.En plus de ​valoriser l'image du pays auprès d​es amis internationaux, le secteur a également été invité à informer les hommes d'affaires vietnamiens des opportunités qui se présentent à l’étranger.

L’année 2017 est une des années les plus réussies de la diplomatie vietnamienne. Outre les réalisations socio-économiques remarquables du pays, celles en matière de diplomatie ont permis de rehausser la position du pays à l'international et de donner un nouveau souffle au développement national.

La présence des hauts dirigeants des 21 économies membres et d’un grand nombre de délégués, d’hommes d’affaires et de journalistes aux événements de l’Année de l’APEC 2017 à Da Nang a permis au Vietnam d’attirer l’attention de la communauté internationale. De plus, les visites officielles ou celles d’État au Vietnam de dirigeants de ​nombreux pays comme la Chine, les États-Unis, le Chili ou le Canada ont contribué significativement à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

Les dirigeants vietnamiens ont visité 19 pays, assisté à huit conférences internationales multilatérales, tenu des centaines d'échanges bilatéraux avec des dirigeants étrangers et accueilli 36 chefs d'État et Premiers ministres dans le pays. - VNA