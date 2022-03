Hanoi (VNA) - Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a adopté jeudi 24 mars une résolution sur les activités de questions-réponses lors de sa 9e session.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê (centre) lors de la la 9e session du Comité permanent. Photo : VNA

Selon la résolution, les sujets débattus lors de la session sont des questions urgentes, stratégiques et à long terme, répondant aux attentes des électeurs et de la population dans l’ensemble du pays.Les députés et les ministres ont montré leur sens des responsabilités, indique la résolution, notant que les ministres ont fourni des éclairages sur diverses questions, y compris les problèmes en suspens, en ont souligné les raisons et proposé des solutions spécifiques et réalisables.Les vice-Premiers ministres et les ministres des Finances, de l’Agriculture et du Développement rural, de la Sécurité publique, et de la Justice ont répondu aux questions lors de la séance.Le Comité permanent a demandé au gouvernement, au Premier ministre, aux ministres et aux chefs d’organes ayant rang ministériel de se concentrer sur les principales tâches et solutions afin de créer des changements significatifs dans la gestion étatique dans les domaines débattus.Sur l’industrie et le commerce, il a demandé des scénarios précis et clairs et des mesures drastiques pour assurer la sûreté et la sécurité énergétiques et l’équilibre offre-demande de pétrole et de gaz en toutes circonstances, ainsi que des solutions globales pour gérer rapidement les obstacles à l’exploitation de la raffinerie de Nghi Son.Le Comité permanent a demandé une meilleure mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée nationale en matière de gestion des marchés et de lutte contre la contrebande, le renforcement de la coopération internationale dans le commerce, une meilleure qualité des exportations et la diversification des marchés de consommation, en particulier ceux des produits agricoles.Dans le domaine des ressources naturelles et de l’environnement, il a déclaré que les dossiers de la Loi foncière amendée et des lois pertinentes devraient être bientôt achevés pour être soumis à l’Assemblée nationale afin de gérer étroitement et d’utiliser efficacement les ressources foncières.Le Comité permanent a également souligné la nécessité de bien mettre en œuvre la Loi sur la protection de l’environnement de 2020, de contrôler étroitement les rejets d’eaux usées, les émissions et les déchets solides industriels, et d’approuver le schéma de planification sur la protection de l’environnement en 2022. – VNA