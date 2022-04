Hanoi, 21 avril (VNA) – L’Agence de police d’enquête relevant du ministère de la Sécurité publique a rendu mercredi 20 avril une décision de poursuivre l’affaire de manipulation boursière survenue chez Tri Viet Securities Corp, Louis Holdings Group, Louis Capital JSC et les unités concernées, et placé en détention provisoire quatre personnes.

La police perquisionne le siège de Tri Viet Securities Corp. Photo: VNA



Les quatre sont Dô Thành Nhân, président du conseil d’administration de Louis Holdings et membre du conseil d’administration de Louis Capital et Louis Land ; Dô Duc Nam, directeur général de Tri Viet Securities Corp ; Lê Thi Thuy Liên, membre des Services financiers de Tri Viet Securities ; et Trinh Thi Thuy Linh, directrice administrative de Louis Holdings Group.Ils sont tous accusés de "manipulation boursière"au titre de l’article 211 du Code pénal.Les premiers résultats de l’enquête ont montré que du 4 janvier au 6 octobre 2021, Dô Duc Nam a collaboré avec Dô Thành Nhân et d’autres pour utiliser plusieurs comptes d’actions pour acheter et vendre des actions de Louis Capital (code boursier : TGG), Louis Land (code boursier : BII) et de certaines autres entreprises pour manipuler leurs prix, gagnant illégalement des centaines de milliards de dôngs.La police recueille davantage de preuves des violations commises par les suspects et élargit l’enquête sur l’affaire. – VNA