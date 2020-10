Sydney (VNA) – Avec l’initiative de faire des affaires des vêtements à base des fibres en bambou, l’équipe Fresh Connection composée de 5 membres de l'équipe Supply Chain-VILAS Club qui sont des étudiants venus de l’Université de l’économie de Ho Chi Minh-Ville, a remporté le premier prix du concours « Défi de l'analyse de rentabilisation 2020 » (UAVS Business Case Challenge- UBCC 2020).

Les équipes P45 et Randomate ont respectivement remporté les deuxième et troisième prix.

Une des actvités des étudiants vietnamiens, membres de l'Association générale des étudiants vietnamiens en Nouvelle-Galles du Sud (UAVS-NSW) en Australie. Photo : VTV4

UBCC 2020 est un concours en ligne sur l’analyse des situations d’affaires autour de l’e-commerce destiné aux étudiants vietnamiens et australiens. Organisé par l'Association générale des étudiants vietnamiens en Nouvelle-Galles du Sud (UAVS-NSW) en Australie, ce concours a été lancé à la mi-août dernier.

Le comité d’organisation a avancé plusieurs situations, des données et les défis heurtés par des entreprises concrètes. Ensuite, des équipes participantes ont dû les analyser puis rechercher des solutions sous différents angles de gestion comme finance, marketing, personnel… pour être qualifiés en finale.

Ce concours a vu la participation de centaines d’étudiants d'universités australiennes et vietnamiennes. Selon le président de l’UAVS-NSW, Huynh Tan Dat, les étudiants ont pu enrichir leurs connaissances, peaufiner leurs compétences dans le traitement des situations d’affaires concrètes grâce à l’assistance d'experts de premier rang en e-commerce.

Dans le temps à venir, l’UAVS-NSW projette d’organiser une autre visioconférence sur la finance pour aider les étudiants prochainement diplômés à avoir une vue plus concrète sur leur carrière dans ce secteur économique dans le futur.

L’UAVS-NSW a vu le jour depuis le 25 mars 2018 avec le concours du Consulat général du Vietnam en Nouvelle-Galles du Sud. Cette organisation a organisé de nombreuses activités destinées aux étudiants. Plus récemment, pour aider à temps les étudiants vietnamiens en situation difficile à cause de la pandémie de Covid-19 et renforcer la connexion entre l’UAVS-NSW et les groupes d’étudiants vietnamiens des universités en Nouvelle-Galles du Sud, l’UAVS-NSW a organisé des visites dans quatre universités locales pour rencontrer et offrir des cadeaux aux étudiants.-VNA