Des coureurs participent au marathon international "Courir sur le chemin du bonheur". Photo: laodong.vn



Hà Giang, 30 avril (VNA) – Le marathon international 2019 intitulé "Courir sur la route du bonheur", organisé par le comité populaire de la province de Hà Giang (Nord) et la société New Race, a eu lieu mardi 30 avril dans le district de Dông Van.



La compétition a réuni plus d’un millier de coureurs vietnamiens et étrangers dont 91 venus de 22 pays. Les coureurs ont participé à quatre épreuves : 5 km, 10 km, un semi-marathon de 21 km et un marathon de 42 km.



Le vice-président du Comité populaire de la province de Hà Giang, Trân Duc Quy, a indiqué que ce marathon était organisé annuellement le 30 avril en écho du mouvement "Tout le peuple s’entraîne physiquement suivant l’exemple de l’Oncle Hô".



Après cette édition, chaque coureur aidera à faire la promotion de l’image de la terre et des hommes de Hà Giang auprès des amis vietnamiens et étrangers, contribuant à développer le tourisme de la province montagneuse à l’extrême Nord du pays, a-t-il espéré.



Le comité d’organisation a remis des premiers, deuxièmes et troisièmes prix aux coureurs dans les catégories hommes et femmes des moins de 40 ans, de moins de 16 ans.



Le marathon international "Courir sur la route du bonheur" a contribué à renforcer les échanges et la coopération dans le développement de l’éducation physique et des sports entre Hà Giang et les villes et provinces du pays et des pays étrangers. –VNA