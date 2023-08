Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Outre la réduction des conditions commerciales, un certain nombre de ministères et de secteurs ont continué à émettre et à appliquer de nouvelles conditions commerciales avec des exigences plus strictes qui causent des difficultés aux entreprises, a déclaré le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Tran Duy Dong.

Le gouvernement a identifié l'amélioration de l'environnement des affaires et l'augmentation de la compétitivité nationale comme des politiques économiques essentielles.

Selon le dernier examen préliminaire de l'Institut central de gestion économique (CIEM), la qualité de la réforme des conditions commerciales s'est améliorée dans certains domaines. En effet, la liste des lignes d'activité conditionnelles a été réduite de 267 en 2014 à 243 en 2016, et à 227 actuellement en vertu de la loi sur l'investissement de 2020.

CellMech International, parc industriel de Khai Quang, province de Vinh Phuc. Photo: VNA



Cependant, les obstacles liés aux conditions commerciales sont très courants, notamment ceux liés au processus d'enregistrement des entreprises, aux procédures douanières, à l'inspection des marchandises importées, aux activités de transport, à la sécurité, etc.

Mme Nguyen Minh Thao, une responsable de CIEM, a cité les résultats d'une enquête de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) auprès de plus de 10 000 entreprises, selon lesquels jusqu'à 60,1% des entreprises avaient des difficultés en termes de procédures administratives lors de la demande de licences commerciales pour des secteurs d'activité conditionnels.

Selon l'évaluation préliminaire du CIEM lors de l'examen et de l'évaluation des réformes en termes de conditions commerciales et d'efforts de réforme, les résultats n'ont pas changé par rapport à 2019.

Le ministère du Plan et de l'Investissement est en train de finaliser un projet de résolution sur l'amélioration de l'environnement des affaires et de la compétitivité nationale, qui devrait être soumis au gouvernement en septembre 2023. Le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Tran Duy Dong, a déclaré que le ministère prévoyait également de proposer la création d'un groupe de travail pour promouvoir la mise en œuvre de cette résolution.

Les ministères et les secteurs ont été invités à impliquer la communauté des affaires dans l'élaboration de politiques pour assurer leur faisabilité, ce qui contribuera à créer des percées pour l'environnement des affaires en 2023 et les années à venir. -VNA