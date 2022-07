Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Fin juin 2022, le Vietnam compte plus de 86,8 millions de personnes couvertes par l'assurance maladie, soit plus de 88,99% de sa population, a informé l’Assurance sociale du Vietnam lors d’une conférence tenue le 8 juillet à Hanoï.

En outre, plus de 17,1 millions de personnes sont couvertes par l’assurance sociale, soit 33,87% de la population active, en hausse de 6,16% en variation annuelle, et près de 14 millions de personnes ont souscrit une assurance chômage, soit 27,55% de la population active (+5,13%)

Le directeur général adjoint de l'Assurance sociale du Vietnam, Dao Viet Anh, a souligné que la mise en œuvre de la politique d'assurance maladie avait connu un nouveau changement, en particulier une hausse du nombre de bénéficiaires depuis la naissance de la Journée de l’assurance maladie du Vietnam en 2009.

Le taux de personnes couvertes par l’assurance maladie est passé de 57% de la population en 2009 à 91% en 2021.

La politique d'assurance maladie a affirmé de plus en plus sa position et son rôle dans la société, a affirmé Dao Viet Anh.

En moyenne, chaque année, plus de 100 millions de patients bénéficient de consultations et de traitement médicaux à travers l’assurance maladie. En 2020 et 2021, le fonds de l’assurance maladie a contribué notablement au règlement des conséquences de l’épidémie de COVID-19.

Le 16 juin 2009, le Premier ministre a publié la décision N°823/QD-TTg sur la reconnaissance de la Journée nationale de l'assurance maladie, fixée au 1er juillet. Cette journée est l'occasion de promouvoir la communication sur la loi sur l'assurance maladie, d’encourager et de mobiliser les gens à souscrire une assurance maladie et d’améliorer la responsabilité du personnel de santé. –VNA