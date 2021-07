Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Selon son Comité de gestion, le Fonds de vaccins contre le COVID-19 a reçu, au 5 juillet jusqu’à 17h00, 8.046 milliards de dongs (y compris la conversion de devises étrangères). Ces dons ont été apportés par 361.956 organisations et particuliers.



Le ministre des Finances Ho Duc Phuc a déclaré espérer que le Fonds mobiliserait la force du peuple dans son ensemble pour créer un nouveau miracle dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.



Pour assurer la transparence, le comité de gestion du Fonds de vaccins contre le COVID-19 a rendu publique la liste de tous les donateurs à ce jour. C'est une base pour que les autorités fiscales calculent les dépenses déductibles lors de la détermination du revenu des entreprises.



Le Comité de gestion du Fonds de vaccins contre le COVID-19 a ouvert 21 comptes de réception de dons en dong, en dollar et en euro au Service des transactions du Trésor de l'État et au sein de six banques commerciales (BIDV, Vietcombank, VietinBank, HDBank, Agribank, TPBank). -VNA