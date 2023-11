Hanoi (VNA) - Entre 2019 et fin août 2023, plus de 6.000 patients souffrant de cancer ont reçu des médicaments d’une valeur totale de 1,6 billion de dongs (près de 66 millions de dollars), a-t-on appris lors d’une conférence organisée mercredi 8 novembre à Hanoi par le ministère de la Santé.

S’adressant à la conférence, le vice-ministre de la Santé Trân Van Thuân a déclaré que les programmes de soutien à la médication une signification humaine et pratique pour les patients, contribuant à réduire les coûts de traitement et à augmenter le taux d’accès aux traitements médicaux, en particulier aux médicaments spéciaux qui ont des coûts de traitement élevés et n’ont pas encore été encore pris en charge par le fonds de l’assurance maladie.

Outre leurs implications positives, les programmes ont également révélé un certain nombre de lacunes et de limites qui doivent être ajustées et modifiées pour s’adapter à la situation réelle du traitement.



Un représentant du Fonds de soutien aux patients atteints de cancer - Bright Tomorrow a exprimé l’espoir que les sociétés sponsors continueront à soutenir les programmes afin qu’un plus grand nombre de patients aient la possibilité de poursuivre leur traitement jusqu’à ce que l’assurance maladie couvre les coûts du traitement ou qu’il existe des médicaments alternatifs. Il est également nécessaire de simplifier les procédures administratives afin que les patients puissent participer plus facilement aux programmes.

Pendant ce temps, un représentant de l’hôpital K a déclaré que chaque programme de médicaments a des procédures administratives différentes et que les processus de mise en œuvre ne sont pas les mêmes, donc il faut plus de temps pour terminer les procédures avant de recevoir les médicaments aidés. Cependant, le coût des médicaments reste élevé par rapport aux capacités des patients, ce qui contraint nombre d’entre eux à se retirer des programmes.



D’autres hôpitaux ont également proposé au ministère de la Santé d’envisager de raccourcir le délai d’approbation des médicaments afin d’optimiser le «moment d’or» dans le traitement des patients atteints de cancer. – VNA