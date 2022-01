Hanoi (VNA) – Plus de 456 kg d’ivoire et 6,2 tonnes d’écailles de pangolin présumées ont été saisis dans le port de Tiên Sa (Centre), cachés dans un conteneur en provenance du Nigeria, a annoncé vendredi 14 janvier l’Office des douanes du port de Dà Nang.

Le conteneur en provenance du Nigeria. Photo : VNA

Le lot de marchandises dissimulées dans conteneur immatriculé GESU6160232 du connaissement 212882912 et censé transporter des noix de cajou, sont soupçonnées être de l’ivoire et d’écailles de pangolin, a-t-il précisé.Le 11 janvier, l’Office des douanes du port de Dà Nang a rendu une décision de perquisition et collaboré avec les équipes de contrôle douanier et de lutte contre la contrebande dans la région du Centre, le bureau de police économique de la Police de la ville de Dà Nang pour fouiller ce conteneur.