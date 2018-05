KOICA renforce sa coopération avec le ministère vietnamien des Transports et des Communications. Photo : http://www.baogiaothong.vn

Ha Tinh (VNA) – Le ministère vietnamien des Transports et des Communications vient de recevoir le résultat du projet d’assistance technique pour la recherche de faisabilité de la construction de la ligne ferroviaire reliant Vientiane (au Laos) et Vung Ang (au Vietnam) réalisé par les aides non remboursable de l’Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA).

La ligne ferroviaire Vientiane-Vung Ang constitue un projet d’infrastructures de pointe de l’ASEAN (Association des nations d’Asie du Sud-Est) reliant le Vietnam et le Laos. Il y a aussi un tronçon reliant Singapour à Kunming (Chine). Toute la ligne d’une longueur de 554,72km dont 102,7km traversant le Vietnam, soit du port de Vung Ang dans la province centrale de Hà Tinh au col de Mu Gia dans la province centrale de Quang Binh.

Selon le résultat d’études effectuées par des experts consultants sud-coréens, le projet nécessite d’un investissement à la hauteur d’environ 5,062 milliards de dollars dont 1,554 milliard de dollars en provenance du Vietnam. Ces experts ont aussi proposé de choisir l’investissement sous forme de PPP (partenariat public-privé).

Appréciant du résultat du projet, le vice-ministre des Transports et des Communications Nguyen Ngoc Dong a demandé à la KOICA de proposer au gouvernement coréen d'assister le projet en appelant les sources d’investissement. -VNA