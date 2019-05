Hanoi, 4 mai (VNA) - Plus de 35 millions de tonnes de ciment ont été écoulées et exportées au cours des quatre premiers mois de 2019, en hausse de 8% sur un an.

Photo : VNA

Selon le Département des matériaux de construction du ministère de la Construction, la consommation totale de ciment ont atteint 9,18 millions de tonnes en avril, soit l'équivalent à celle de la même période de l'an dernier.

Environ 2,7 millions de tonnes ont été exportées en avril, soit une légère baisse par rapport au mois précédent et à la même période de l’année dernière. Toutefois, les exportations de ciment en quatre mois ont augmenté de 23% par an.

Les prix du ciment en avril sont restés stables par rapport à la même période l'an dernier.- VNA