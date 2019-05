Dans un restaurant japonais. Photo : Kyodo



Tokyo (VNA) – Plus de 200 travailleurs vietnamiens ont passé un concours pour obtenir un titre de séjour au Japon selon la nouvelle politique de visa de ce pays.



Ce concours, destiné aux travailleurs étrangers dans le secteur de la restauration, avait eu lieu fin avril à Tokyo et à Osaka. Le concours avait vu la participation de 460 travailleurs étrangers au Japon. Les candidats avaient dû participer à des épreuves de questionnaires à choix multiples et de connaissances pour servir les clients.



Selon les résultats rendus publics le 21 mai par le gouvernement japonais, 347 personnes, dont 203 Vietnamiens (58,5%), l’ont passé. Ces personnes pourront obtenir un nouveau titre de séjour de cinq ans à partir de juillet 2019, si elles répondent aux exigences linguistiques.



Depuis le mois d’avril 2019, le Japon applique un nouvelle politique de visa pour attirer davantage de travailleurs étrangers, dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre en raison du vieillissement de la population et de la baisse continue de la natalité. Deux types de visas sont ainsi proposés. Le premier s’adresse à des travailleurs moyennement qualifiés, mais capables de s’exprimer en japonais. Le second, accompagné de conditions nettement plus avantageuses, cible les étrangers hautement qualifiés.



Le visa destiné aux travailleurs étrangers moyennement qualifiés est limité à cinq ans et ne leur permet ni d’être accompagnés de leur famille ni d’accéder à la résidence permanente. Le second visa autorise les personnes hautement qualifiées à venir au Japon accompagné de leurs familles. Elles peuvent y séjourner dix ans et obtenir ensuite un visa permanent.-VNA