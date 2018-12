Des délégués participent à la conférence. Photo : VnExpress

Da Nang (VNA) – La 4ème Conférence panasiatique sur les sciences biomédicales a débuté le 6 décembre dans la ville centrale de Da Nang.



Ayant pour thème « La biomédecine au XXIe siècle: perspectives de l’Asie », la conférence de deux jours est organisée par la Faculté de médecine et de pharmacie de l’Université de Da Nang.



Ayant pour but de sensibiliser le public à l'importance mondiale de la recherche biomédicale dans les soins de santé et la pratique clinique, l’événement réunit plus de 200 délégués de plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, dont 25 professeurs, docteurs, médecins, cliniciens, chercheurs en sciences fondamentales, experts biomédicaux et experts médicaux.



Lors de la conférence, les délégués doivent discuter de six sujets liés à l'application clinique, à la médecine personnalisée, à l'évaluation des risques, au génie biomédical, aux mégadonnées (big data) et à la médecine traditionnelle.



Dans le cadre de la manifestation, les scientifiques présentent également les dernières avancées de la recherche médicale sur le cancer, l'obésité, le diabète, l'ostéoporose et l’insémination artificielle. -VNA