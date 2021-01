Des services de qualité seront fournis à près de 500 journalistes et techniciens de 191 agences de presse vietnamiennes. Photo : Vietnam+



Hanoï (VNA) - Les installations du Centre de presse au service du 13e Congrès national du Parti sont jugées très bonnes en termes technologique et d’équipements pour le travail de la presse, selon Le Manh Hung, chef adjoint de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti.



Des services de qualité seront fournis à près de 500 journalistes et techniciens de 191 agences de presse vietnamiennes, plus de 60 reporters de 26 agences de presse et journaux étrangers qui seront présents sur place, et près de 100 journalistes de 84 agences de presse et journaux étrangers qui travailleront en ligne pour couvrir ce grand événement du Vietnam.



Le 13e Congrès national du Parti aura lieu du 25 janvier au 2 février au Centre national des conférences de My Dinh, à Hanoï.