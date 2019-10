Des oeuvres primées lors du 10e concours international des photos d’art. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – L’Association des artistes photographes du Vietnam (VAPA) a remis des prix du 10e concours international des photos d’art 2019 (VN-19).

Parrainé par la Fédération internationale de l'art photographique (FIAP), ce concours a attiré la participation de 1.169 photographes venus de 37 pays et territoires dans le monde entier qui ont envoyé 16.367 œuvres autour de six sujets dont les animaux sauvages, l’homme et la vie, le tourisme…

Ces œuvres ont été évaluées par six conseils du jury vietnamien et étranger prestigieux de la VAPA et de la FIAP. Ces derniers ont sélectionné 904 clichés pour remettre des prix et exposer au building de la VAPA, rue Ton That Thuyet, Hanoi.

Selon Vu Quoc Khanh, président de la VAPA, les œuvres du VN-19 ont reflété la qualité de création des photographes; présenté au public de nouveaux angles, de nouvelles techniques modernes de la photographie numérique. En plus, ce concours reflète aussi la solidarité, l’amitié et constitue une occasion pour les photographes vietnamiens et étrangers d'échanger leurs expériences professionnelles. -VNA