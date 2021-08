​Plus de 11.000 lycéens inscrits à la deuxième tranche de l'examen de fin d'études secondaires

Plus de 11.000 lycéens de 39 provinces et villes se sont inscrits au deuxième tour de l'examen de fin d'études secondaires en 2021, a annoncé Nguyen Huu Do, vice-ministre de l’Education et de la Formation.