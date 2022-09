Hanoi (VNA) – Le Vietnam et le Cambodge ont sauvé plus de 1.000 citoyens vietnamiens qui ont été amenés à travailler illégalement au Cambodge, a déclaré jeudi 22 septembre à la presse à Hanoi la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang.

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang. Photo: VNA

La diplomate a déclaré que le ministère et les organes de représentation du Vietnam accordent une attention particulière à la protection des citoyens, car un grand nombre de ressortissants vietnamiens ont été dupés par des intermédiaires et emmenés à travailler illégalement au Cambodge.Récemment, sous la direction étroite du ministère des Affaires étrangères, les organes de représentation du Vietnam au Cambodge ont pris l’initiative de travailler avec les autorités hôtes pour élargir les enquêtes, vérifier et secourir les travailleurs migrants vietnamiens grugés au Cambodge.Le ministère et les organes de représentation du Vietnam au Cambodge ont travaillé efficacement avec des unités nationales telles que le haut commandement des gardes-frontières, le département de l’immigration du ministère de la Sécurité publique et des localités telles que Kiên Giang, An Giang, Tây Ninh et Long An, créant ainsi conditions favorables pour l’identification et le rapatriement des citoyens vietnamiens.Au 21 septembre 2022, plus de 1.000 citoyens vietnamiens ont été secourus et des milliers d’autres ont reçu un soutien juridique, selon la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères.Entre-temps, les organes compétents du Cambodge ont également activement aidé les organes de représentation du Vietnam. Depuis début septembre, le Cambodge a effectué des descentes dans des organisations criminelles qui détenaient et forçaient des employés à travailler illégalement, portant le nombre de victimes secourues à environ 400.Le ministère des Affaires étrangères et les organes de représentation continueront à travailler en étroite collaboration avec les organes du Vietnam, les localités et la partie cambodgienne pour renforcer la protection consulaire des citoyens au Cambodge, régler rapidement les problèmes qui se posent, rapatrier les victimes d’escroqueries et du travail illégal et, surtout, assurer leur droits et intérêts légitimes. – VNA